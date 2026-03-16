  • ADM Naveen Babu Death Case: എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്‍റെ മരണം; തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കോടതി

ADM Naveen Babu Death Case: എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്‍റെ മരണം; തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കോടതി

ADM Naveen Babu Death Case: നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 16, 2026, 03:52 PM IST
  • തുടരന്വേഷണം ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്.
  • നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ നല്‍കി ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി.

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yog 2026: വരുമാനം ഇരട്ടിക്കും, ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടും; മീനം രാശിയിലെ ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം ഈ രാശികൾക്ക് ഭാ​ഗ്യം..!
5
Trigrahi Yog 2026
Trigrahi Yog 2026: വരുമാനം ഇരട്ടിക്കും, ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടും; മീനം രാശിയിലെ ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം ഈ രാശികൾക്ക് ഭാ​ഗ്യം..!
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
ADM Naveen Babu Death Case: എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്‍റെ മരണം; തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കോടതി

കണ്ണൂര്‍: എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്‍റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് തലശേരി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി. നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്. തുടരന്വേഷണം ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ നല്‍കി ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ 13 വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 

ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ?

1. പിപി ദിവ്യയുടെ മുഴുവൻ ഫോൺ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കണം. ഔദ്യോഗിക ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. സ്വകാര്യ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചത്. 

2. നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പ്രശാന്തൻ, സ്വർണം പണയം വച്ചാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം. 

3. പള്ളിക്കുന്നിൽ പ്രശാന്തനും നവീൻ ബാബുവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. 

4. കൈക്കൂലി കേസിൽ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസിൽ ഇടപെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ മൊഴി ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

തുടരന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യം കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെയാണ് കുടുംബം സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് കേസ് തലശ്ശേരി അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണം മേയ് 30നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. 

