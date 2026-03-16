കണ്ണൂര്: എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് തലശേരി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി. നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് കോടതി നിര്ദേശിച്ചത്. തുടരന്വേഷണം ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ നല്കി ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ 13 വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ?
1. പിപി ദിവ്യയുടെ മുഴുവൻ ഫോൺ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കണം. ഔദ്യോഗിക ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. സ്വകാര്യ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചത്.
2. നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പ്രശാന്തൻ, സ്വർണം പണയം വച്ചാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം.
3. പള്ളിക്കുന്നിൽ പ്രശാന്തനും നവീൻ ബാബുവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തണം.
4. കൈക്കൂലി കേസിൽ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസിൽ ഇടപെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ മൊഴി ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
തുടരന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആദ്യം കണ്ണൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെയാണ് കുടുംബം സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് കേസ് തലശ്ശേരി അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണം മേയ് 30നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
