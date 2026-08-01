വയനാട്: വയനാട് ജില്ലയിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താമരശേരി ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. വൈത്തിരി, ലക്കിടി മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ അതിതീവ്ര മഴയാണ് പെയ്തത്. വയനാട് നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരിച്ചും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെയുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി.ആർ മേഘശ്രീ അറിയിച്ചു. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക. അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമേ ചുരത്തിലൂടെ അനുവദിക്കൂവെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ഭാരവാഹനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി.
ഒമ്പത് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണുള്ളത്.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി. കോട്ടയത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് അമ്മയും മകനും മരിച്ചു. മണ്ണിനടയിൽ കുടുങ്ങിയ ഇരുവകരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൽ കണ്ടെടുത്തു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമാണ്. റാന്നി ടൗൺ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഡിങ്കി ബോട്ടുകളും കുട്ടവഞ്ചികളുമൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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