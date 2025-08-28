English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയെന്ന് വിദ​ഗ്ധ സംഘം; ​ഗതാ​ഗതനിരോധനം തുടരും

Thamarassery Churam Landslide: ചുരത്തിലെ വ്യൂപോയിന്റിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടും മരങ്ങളും മണ്ണും വീണ് ​ഗതാ​ഗതം നിലച്ചിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 28, 2025, 09:21 AM IST
  • പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടും ചെറിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
  • ജിയോളജി-മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പുകൾ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി

Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയെന്ന് വിദ​ഗ്ധ സംഘം; ​ഗതാ​ഗതനിരോധനം തുടരും

വയനാട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിരോധനം വ്യാഴാഴ്ചയും തുടരുമെന്ന് കളക്ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വിദ​ഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിരോധനത്തിൽ അയവ് വരുത്തൂവെന്ന് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ചുരത്തിലെ വ്യൂപോയിന്റിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടും മരങ്ങളും മണ്ണും വീണ് ​ഗതാ​ഗതം നിലച്ചിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി ​ഗതാ​ഗതം ഭാ​ഗികമായി പുനസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിദ​ഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ​ഗതാ​ഗത നിരോധനം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ഭാ​ഗത്തെ കല്ലും മണ്ണും പൂർണമായി മാറ്റി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന വാഹനങ്ങൾ രാത്രി 8.45ഓടെ കടത്തിവിട്ടു.

ALSO READ: താമരശേരി ചുരത്തിൽ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു; കല്ലും മണ്ണും ഇന്ന് നീക്കം ചെയ്യും

ലക്കിടിഭാ​ഗത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ആദ്യം കടത്തിവിട്ടത്. ഈ വാഹനങ്ങൾ നാലാം വളവ് കഴിഞ്ഞതോടെ അടിവാരത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടു. ഇതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ​ഗതാ​ഗത നിരോധനം നടപ്പാക്കിയത്. പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടും ചെറിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജിയോളജി-മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പുകൾ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി. പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന പാറകളാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ താഴേക്ക് വീണത്. ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് പാറക്കല്ലുകളും മരങ്ങളും താഴേക്ക് പതിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രാത്രിയോടെ റോഡ് ​ഗതാ​ഗത യോ​ഗ്യമാക്കിയത്.

