Thamarassery Churam: താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം

കോഴിക്കോട്: താമരശേരി ചുരത്തിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് തുടരുന്നതിനിടെ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര അവധിയായതോടെ ചുരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായിരുന്നു. ഇതോടെ ചുരത്തിൽ മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.
വലിയ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി താമരശേരി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണ സമയങ്ങളിൽ വലിയ ഭാരവാഹനങ്ങളെ ചുരംവഴി കടത്തിവിടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
പിന്നീടൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ചുരം വ്യൂപോയിന്റ്, ചുരത്തിലെ രണ്ട്, നാല് വളവുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിന് പിഴ ചുമത്തും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.