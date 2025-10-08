English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Attack Against Doctor: ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധം

Attack Against Doctor: ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധം

Thamarassery Taluk Hospital: താമരശേരി ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ കെജിഎംഒഎ അറിയിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 8, 2025, 04:39 PM IST
  • ജോലി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സിസ്റ്റം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കെജിഎംഒഎ വിമർശിച്ചു
  • ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാഴായെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ​കെജിഎംഒഎ. ഡോക്ടർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർ സേവനം നിർത്തിവച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.

താമരശേരി ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ കെജിഎംഒഎ അറിയിച്ചു. മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ അത്യാഹിത വിഭാ​ഗം ഒഴികെ മറ്റ് വിഭാ​ഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ലെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു.

ജോലി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സിസ്റ്റം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കെജിഎംഒഎ വിമർശിച്ചു. ഡോക്ടർ വന്ദന ദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാഴായെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ വിപിനാണ് തലയിൽ വേട്ടേറ്റത്.

താമരശേരിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒൻപത് വയസുകാരിയുടെ പിതാവ് സനൂപ് ആണ് ഡോക്ടറുടെ തലയിൽ വെട്ടിയത്. പരിക്കേറ്റ ഡോക്ടർ വിപിനെ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

അതേസമയം, താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് എതിരേയുണ്ടായ ആക്രമണം അത്യന്തം അപലപനീയമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ മന:സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Attack Against DoctorKozhikodeകോഴിക്കോട്ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റു

