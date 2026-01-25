Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ പണമിടപാടുകളിൽ അന്വേഷണവുമായി എസ്ഐടി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) പരിശോധന ശക്തമാക്കി. തിരുവല്ലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന രണ്ടര കോടി രൂപ ബാങ്ക് തകർന്നതിനെത്തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും തന്ത്രി പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ സംശയമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തന്ത്രിയുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വലിയ തുകയുടെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത വേളയിലൊന്നും ഈ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് തന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പ്രളയത്തിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബാങ്കിൽ പണം നഷ്ടമായ വിവരം അദ്ദേഹം മറച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നു.
കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി തന്ത്രിയെ മുൻപ് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം 28-ന് വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും.
