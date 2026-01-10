Thantri Kandararu Rajeevaru Hospitalized: തന്ത്രിക്ക് ജയിലിൽ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം. ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ തന്ത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ്. കേസിലെ പതിമൂന്നാം പ്രതിയായ തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലേക്കായിരുന്നു മാറ്റിയത്.
അതേസമയം കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ പേരിൽ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് വിവരം. നിലവിലുള്ള കേസിന് പുറമെ, ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിലും തന്ത്രിയെ പ്രതിയാക്കിയേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ദേവസ്വം മാനുവലിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച തന്ത്രി, സ്വർണത്തിന് പകരം ചെമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മഹസ്സറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഗൗരവകരമായ കുറ്റമായാണ് അന്വേഷണ സംഘം കാണുന്നത്. യു.ബി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ സ്വർണം പൂശിയ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് തന്ത്രിക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എസ്.ഐ.ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: Tantri Kandararu Rajeevaru: തന്ത്രിക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും പ്രതിയാക്കും
ഗൂഢാലോചന, അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിശ്വാസവഞ്ചന, രേഖകളിലെ ക്രമക്കേട്, വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് തന്ത്രിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2019 മേയ് മാസത്തിൽ ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളികൾ ഇളക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ തന്ത്രി അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുകയും മൗനാനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കട്ടിളകൾ മാറ്റുമ്പോഴും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവ തിരികെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും തന്ത്രി സന്നിധാനത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആചാരലംഘനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.