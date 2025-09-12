English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malappuram News: മലപ്പുറം സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജയിലറെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Malappuram News: തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ അസി. പ്രിസൻ ഓഫീസർ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശി ബർസാത്ത് (29) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:32 PM IST
  • താൻ മരിക്കുകയാണെന്ന സന്ദേശം ഇന്നലെ രാത്രി ബർസത്ത് തന്‍റെ സഹോദരന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ച ശേഷമാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്.
  • എന്നാൽ, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സഹോദരൻ ഈ മെസ്സേജ് കാണുന്നത്.

Trending Photos

Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
6
Hair care
Hair Care Tips: മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
7
ITR filing
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Malappuram News: മലപ്പുറം സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജയിലറെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

മലപ്പുറം: സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജയിലറെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ അസി. പ്രിസൻ ഓഫീസർ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശി ബർസാത്ത് (29) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. താൻ മരിക്കുകയാണെന്ന സന്ദേശം ഇന്നലെ രാത്രി ബർസത്ത് തന്‍റെ സഹോദരന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ച ശേഷമാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സഹോദരൻ ഈ മെസ്സേജ് കാണുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉടൻ തന്നെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ ബർസാത്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ബർസത്ത് ഇന്നലെ പകൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് നിഗമനം. ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

(ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമല്ല. പ്രതിസന്ധികൾ അത്തരം തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൗൺസലിംഗ് പിന്തുണക്കായി ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം 1056, 0471- 2552056)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

MalappuramThavanoorCentral jailSuicide death

Trending News