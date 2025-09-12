Malappuram News: മലപ്പുറം സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജയിലറെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

മലപ്പുറം: സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജയിലറെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ അസി. പ്രിസൻ ഓഫീസർ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശി ബർസാത്ത് (29) ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. താൻ മരിക്കുകയാണെന്ന സന്ദേശം ഇന്നലെ രാത്രി ബർസത്ത് തന്റെ സഹോദരന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ച ശേഷമാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സഹോദരൻ ഈ മെസ്സേജ് കാണുന്നത്.
ഉടൻ തന്നെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ ബർസാത്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ബർസത്ത് ഇന്നലെ പകൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കോട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് നിഗമനം. ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
(ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമല്ല. പ്രതിസന്ധികൾ അത്തരം തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൗൺസലിംഗ് പിന്തുണക്കായി ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം 1056, 0471- 2552056)
