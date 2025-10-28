English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kochi Stadium: കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കരാറില്ലാതെ, നവംബറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നൽകുമെന്ന് സ്പോൺസർ

കേരളത്തിൽ നടക്കാനിരുന്ന അർഡൻ്റീന ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട്, കൊച്ചി കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് വിട്ടുനൽകിയത് കരാറില്ലാതെ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:01 PM IST
  • ജിഡിസിഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം കൈമാറണമെങ്കിൽ കരാറും, വാടകയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
  • നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെയാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്.
  • ത്രികക്ഷി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഈ മാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു.

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ നടക്കാനിരുന്ന അർഡൻ്റീന ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട്, കൊച്ചി കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് വിട്ടുനൽകിയത് കരാറില്ലാതെ. കോടികൾ ചെലവുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് കരാർ ഇല്ലാതെ അനുമതി നൽകിയതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ജിസിഡിഎ, സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ, സ്പോൺസറായ ആൻ്റോ ആൻ്റണിയുമായ് ഒരു ത്രികക്ഷി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഈ മാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറിന് ധാരണയായതല്ലാതെ ഒപ്പിട്ടില്ല. കരാർ ഒപ്പിടാതെയാണ് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പിച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും പുതുക്കിപ്പണിയുകയാണ്. കസേരകൾ പൂർണ്ണമായും ഇളക്കി മാറ്റി. കൂടാതെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 30 നകം സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നൽകാമെന്ന് സ്പോൺസർ വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജിഡിസിഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം കൈമാറണമെങ്കിൽ കരാറും, വാടകയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെയാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. 
 

Kaloor Stadium

