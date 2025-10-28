Kochi Stadium: കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കരാറില്ലാതെ, നവംബറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നൽകുമെന്ന് സ്പോൺസർ

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ നടക്കാനിരുന്ന അർഡൻ്റീന ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരവുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട്, കൊച്ചി കലൂർ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് വിട്ടുനൽകിയത് കരാറില്ലാതെ. കോടികൾ ചെലവുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് കരാർ ഇല്ലാതെ അനുമതി നൽകിയതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്.
