High Court of Kerala: ചോറ്റാനിക്കര ദേവീക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ മാലിന്യം; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ചോറ്റാനിക്കര ദേവീക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. ക്ഷേത്രം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുകയോ അലംഭാവം കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയായിരിക്കും കോടതി കാണുകയെന്ന് ഹൈക്കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവൻ, കെവി ജയകുമാർ എന്നിവരുടെ ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
ക്ഷേത്ര പ്രദേശങ്ങൾ മലിനമായി കിടക്കുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. സ്ഥലം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറോട് ഇവിടം സന്ദർശിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രപരിസരം മലീമസമാണെന്ന പരാതിയില് സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹര്ജിയെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര പരിപാലനത്തിലും ശുചീകരണത്തിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും പരിഹരിക്കുന്നതില് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഇപ്പോഴും വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യവും ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വളരെ താഴെയാണ് അവിടത്തെ അവസ്ഥയെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളടക്കം നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും വേർതിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേത്രം അധികൃതർ കൈക്കാണ്ടിട്ടുള്ള നടപടികൾ പൂർണമായും അപര്യാപ്തമാണെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ക്ഷേത്ര പരിസരം ചിട്ടയും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
