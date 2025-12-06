English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • NH Collapse: 'ദേശീയപാത ഇടിഞ്ഞു വീണ സംഭവം സർക്കാരിൻ്റെ പെടലിക്കിടണ്ട' മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

 കൊല്ലം കൊട്ടിയൂർ ദേശിയപാത ഇടിഞ്ഞുവീണ സംഭവം സർക്കാരിൻ്റെ പെടലിക്ക് ഇടാൻ ആരും നോക്കണ്ട എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:00 PM IST
  • ദേശീയ പാതയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നും, കേരള സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.
  • അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം പഠിക്കണമെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ അധികൃതർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

തൃശൂർ: കൊല്ലം കൊട്ടിയം ദേശിയപാത ഇടിഞ്ഞുവീണ സംഭവം സർക്കാരിൻ്റെ പെടലിക്ക് ഇടാൻ ആരും നോക്കണ്ട എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ദേശീയ പാതയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നും, കേരള സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തൃശൂരുൽ നടത്തിയ  പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 

അതേ സമയം, അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും പുനർനിർമ്മാണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം പഠിക്കണമെന്ന് എൻഎച്ച്എഐ അധികൃതർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.  സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണം നാളെ വൈകിട്ടോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.കൂടാതെ അപകട സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു. 

