The Kerala Story 2: 'ദി കേരളാ സ്റ്റോറി 2'ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാം; റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു

കൊച്ചി: 'ദി കേരളാ സ്റ്റോറി 2'ന് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് സുഷ്രുത് ധർമാധികാരി, പിവി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇന്നലെയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അടിയന്തര നീക്കം നടത്തി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇറങ്ങി 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തതെന്നാണ് നിർമാതാവ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. കേരള സ്റ്റോറി ഒന്നാം ഭാഗം ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രമാണെന്നും സിബിഎഫ്സി സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നൽകിയ സിനിമയാണെന്നും നിർമാതാക്കള് വാദിച്ചു.
ചില സാമൂഹിക വിപത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കഥ സംവിധായകന്റേതാണെന്നും കേരളത്തെ അപമാനിക്കുന്നില്ലെന്നും സാമൂഹിക വിപത്തുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്നും അപ്പീലിൽ പറയുന്നു. ഒരു മതം പൂർണമായി അല്ല അതിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. അവരെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ പറയുന്നതെന്നും നിർമാതാക്കൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞു.
സിനിമ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ മത സൗഹാര്ദത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് തടഞ്ഞത്. സെൻസർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂര് ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരി നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
