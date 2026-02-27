English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • The Kerala Story 2: 'ദി കേരളാ സ്റ്റോറി 2'ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാം; റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു

The Kerala Story 2: 'ദി കേരളാ സ്റ്റോറി 2'ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാം; റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു

The Kerala Story 2: ജസ്റ്റിസ് സുഷ്രുത് ധർമാധികാരി, പിവി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 27, 2026, 05:22 PM IST
  • ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇന്നലെയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
  • തുടർന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അടിയന്തര നീക്കം നടത്തി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. The Kerala Story 2: 'സിനിമ മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണി'; കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമ റിലീസ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
6
Sarvartha Siddhi Yoga
Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Virosh Wedding: &#039;എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി&#039;; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
9
Virosh Wedding
Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
The Kerala Story 2: 'ദി കേരളാ സ്റ്റോറി 2'ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാം; റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു

കൊച്ചി: 'ദി കേരളാ സ്റ്റോറി 2'ന് പ്രദർശനാനുമതി ലഭിച്ചു. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് സുഷ്രുത് ധർമാധികാരി, പിവി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇന്നലെയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അടിയന്തര നീക്കം നടത്തി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇറങ്ങി 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തതെന്നാണ് നിർമാതാവ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. കേരള സ്റ്റോറി ഒന്നാം ഭാഗം ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രമാണെന്നും സിബിഎഫ്സി സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നൽകിയ സിനിമയാണെന്നും നിർമാതാക്കള്‍ വാദിച്ചു. 

ചില സാമൂഹിക വിപത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കഥ സംവിധായകന്റേതാണെന്നും കേരളത്തെ അപമാനിക്കുന്നില്ലെന്നും സാമൂഹിക വിപത്തുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്നും അപ്പീലിൽ പറയുന്നു. ഒരു മതം പൂർണമായി അല്ല അതിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. അവരെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ പറയുന്നതെന്നും നിർമാതാക്കൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞു.

സിനിമ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ മത സൗഹാര്‍ദത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് തടഞ്ഞത്. സെൻസർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂര്‍ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരി നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

The Kerala Story 2High court of KeralaMovie releaseCourt stays releaseദ കേരളാ സ്റ്റോറി 2

Trending News