The Kerala Story 2: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2നെതിരെ ഹർജി; സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യം

കണ്ണൂർ: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നിരോധിക്കണമെന്നും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി. ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.
ALSO READ: 'വിദ്വേഷത്തിന്റെ സ്റ്റോറികൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല'; കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി
ചിത്രം കേരളത്തെ മനപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി സെൻസർ ബോർഡിനും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി. ചിത്രത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
