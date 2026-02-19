English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • The Kerala Story 2: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2നെതിരെ ഹർജി; സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യം

The Kerala Story 2: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2നെതിരെ ഹർജി; സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യം

The Kerala Story 2 Controversy: കണ്ണൂർ സ്വദേശി ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരി നൽകിയ ഹർജിയിൽ സെൻസർ ബോർഡിനും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 19, 2026, 03:42 PM IST
  • ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമയുടെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • കേരളത്തിനെതിരായ പ്രൊപ്പ​ഗണ്ട സിനിമയാണ് ദി കേരള സ്റ്റോറി 2

Read Also

  1. CM Pinarayi Vijayan: 'വിദ്വേഷത്തിന്റെ സ്റ്റോറികൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല'; കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Kumbham Horoscope
Budh Ast 2026: ബുധ അസ്തമയം 2026; ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ വർഷാവസാനം വരെ രാജയോ​ഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
The Kerala Story 2: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2നെതിരെ ഹർജി; സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യം

കണ്ണൂർ: ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നിരോധിക്കണമെന്നും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി. ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ശ്രീദേവ് നമ്പൂതിരിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: 'വിദ്വേഷത്തിന്റെ സ്റ്റോറികൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല'; കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

ചിത്രം കേരളത്തെ മനപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹർജി പരി​ഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി സെൻസർ ബോർഡിനും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി. ചിത്രത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

The Kerala Story 2The Kerala Story 2 Propaganda Movie

Trending News