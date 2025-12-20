English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pinarayi Vijayan: ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും മതേതരത്വത്തിനും കാവലായി എന്നും ഇടതുപക്ഷം; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടിയ ചരിത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:14 PM IST
  • കേരളത്തിലെ മതേതര സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സമസ്ത വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും നിലനിർത്താൻ സമസ്ത എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം: വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടിയ ചരിത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നടന്ന സമസ്ത ശതാബ്ദി സന്ദേശയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തലയുയർത്തി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണെന്നും അന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. "മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന നിരോധനം നീക്കിയത് ഇ.എം.എസ് സർക്കാരാണ്. 1957-ലെ സർക്കാർ മലബാർ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം എന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നയമാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ മതേതര സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സമസ്ത വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും നിലനിർത്താൻ സമസ്ത എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്തയുടെ നിലപാടുകൾ മതേതരത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ്. വർഗീയത പടരുന്ന കാലത്ത് മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും ഐക്യവും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളെ തിരിച്ചറിയണം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും സമാധാനവും തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച സന്ദേശമാണ് ഈ യാത്രയിലൂടെ പടരേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

