English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നൽകിയ മരുന്ന് അപകടകരം; ഗുരുതര രക്തസ്രാവമുണ്ടായി; രാഹുലിനെതിരെയുള്ള പരാതി ഗുരുതരം

Rahul Mamkootathil: ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നൽകിയ മരുന്ന് അപകടകരം; ഗുരുതര രക്തസ്രാവമുണ്ടായി; രാഹുലിനെതിരെയുള്ള പരാതി ഗുരുതരം

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെനൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 30, 2025, 10:27 AM IST
  • മെയ് 30 , രണ്ടാം മാസമാണ് യുവതി ഗർഭഛിദ്രത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചത്.
  • ശേഷം രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായി ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil Case: രാഹുലിനെ തേടി അന്വേഷണസംഘം പാലക്കാട്ട്; പരാതിക്കാരിയുടെ ശബ്ദപരിശോധന നടത്തും

Trending Photos

December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
7
Horoscope
December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം, പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ!
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Doubla Rajayoga
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
Rahul Mamkootathil: ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നൽകിയ മരുന്ന് അപകടകരം; ഗുരുതര രക്തസ്രാവമുണ്ടായി; രാഹുലിനെതിരെയുള്ള പരാതി ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെനൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മെയ് 30 , രണ്ടാം മാസമാണ് യുവതി ഗർഭഛിദ്രത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചത്. ശേഷം രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായി ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. യുവതിക്ക്  ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നൽകിയ മരുന്ന് അപകടകരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി രേഖകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു.   

Add Zee News as a Preferred Source

അതേ സമയം, രാഹുലിൻ്റെ പാലക്കാട് ഫ്ലാറ്റിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തും. രാഹുൽ ഒളിവിൽ തന്നെയാണ്, അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ സൂചന. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

Trending News