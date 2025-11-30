Rahul Mamkootathil: ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നൽകിയ മരുന്ന് അപകടകരം; ഗുരുതര രക്തസ്രാവമുണ്ടായി; രാഹുലിനെതിരെയുള്ള പരാതി ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെനൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മെയ് 30 , രണ്ടാം മാസമാണ് യുവതി ഗർഭഛിദ്രത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചത്. ശേഷം രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായി ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. യുവതിക്ക് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നൽകിയ മരുന്ന് അപകടകരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി രേഖകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു.
അതേ സമയം, രാഹുലിൻ്റെ പാലക്കാട് ഫ്ലാറ്റിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തും. രാഹുൽ ഒളിവിൽ തന്നെയാണ്, അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ സൂചന. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.