Air horns were destroyed: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്‍റെ നിർദേശം അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പാക്കി മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്; എയർഹോണുകൾ വണ്ടി കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു

ഗതാഗത മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്‍റെ നിർദേശം അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പാക്കി മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്. കൊച്ചിയിൽ ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ച്,  ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ എയർഹോണുകൾ റോഡ്റോളർ കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വാഹന ഉടമകൾക്ക് പിഴയും നൽകി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 20, 2025, 05:21 PM IST
  • വാഹനങ്ങളിലെ എയർഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കണമെന്നും,അത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയായി നൽകണമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ്‌കുമാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
  • എറണാകുളത്തു നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകൾ കടവന്ത്ര കമ്മട്ടിപാടത്ത് വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Air horns were destroyed: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്‍റെ നിർദേശം അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പാക്കി മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്; എയർഹോണുകൾ വണ്ടി കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു

എറണാകുളം: ഗതാഗത മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്‍റെ നിർദേശം അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പാക്കി മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്. കൊച്ചിയിൽ ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ച്,  ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ എയർഹോണുകൾ റോഡ്റോളർ കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വാഹന ഉടമകൾക്ക് പിഴയും നൽകി. വാഹനങ്ങളിലെ എയർഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കണമെന്നും,അത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയായി നൽകണമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ്‌കുമാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് എറണാകുളത്തു നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകൾ കടവന്ത്ര കമ്മട്ടിപാടത്ത് വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

അനധികൃതമായ് നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എയർഹോൺ ഘടിപ്പിച്ചതിന് പൊലീസ് പിഴ ഈടാക്കിയത്. വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തിയിലൂടെ ബോധവൽക്കരണം കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. 

