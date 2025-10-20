എറണാകുളം: ഗതാഗത മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നിർദേശം അക്ഷരംപ്രതി നടപ്പാക്കി മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്. കൊച്ചിയിൽ ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ച്, ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ എയർഹോണുകൾ റോഡ്റോളർ കയറ്റി നശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വാഹന ഉടമകൾക്ക് പിഴയും നൽകി. വാഹനങ്ങളിലെ എയർഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കണമെന്നും,അത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയായി നൽകണമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ്കുമാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് എറണാകുളത്തു നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത എയർഹോണുകൾ കടവന്ത്ര കമ്മട്ടിപാടത്ത് വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അനധികൃതമായ് നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എയർഹോൺ ഘടിപ്പിച്ചതിന് പൊലീസ് പിഴ ഈടാക്കിയത്. വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തിയിലൂടെ ബോധവൽക്കരണം കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.