Shafi Parambil: 'കേരള ജനത സർക്കാരിനെ നിർത്തി പൊരിച്ചിരിക്കുന്നു' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎപ് വിജയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വടകര എം പി ഷാഫി പറമ്പിൽ. 'കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ നിർത്തി പൊരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും എതിരെയുള്ള ജനവിധിയാണ്. 504 ൽ അധികം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചു വരുന്നു. 54 ലധികം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുഡിഎഫ് നേടി. എൽഡിഎഫ് കുത്തകയായിരുന്ന കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫിന് വിജയം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് യുഡിഎഫ് ' എന്ന് ഷാഫി പറണ്പിൽ പറഞ്ഞു.
അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ശക്തിയേക്കാൾ വലിയ ശക്തി ജനങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്നും, ഈ ജനവിധിയിൽ കേരള ജനതയോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ഷാഫി പറമ്പിൽ അറിയിച്ചു.
