English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Shafi Parambil: 'കേരള ജനത സർക്കാരിനെ നിർത്തി പൊരിച്ചിരിക്കുന്നു' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

Shafi Parambil: 'കേരള ജനത സർക്കാരിനെ നിർത്തി പൊരിച്ചിരിക്കുന്നു' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎപ് വിജയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വടകര എം പി ഷാഫി പറമ്പിൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 13, 2025, 05:21 PM IST
  • അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ശക്തിയേക്കാൾ വലിയ ശക്തി ജനങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.
  • എൽഡിഎഫ് കുത്തകയായിരുന്ന കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫിന് വിജയം.

Read Also

  1. M V Govindan: ഇടതു മുന്നണിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി; 2010 ൽ ഇതിലും വലിയ തോൽവി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് 97,000 കടന്നു
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; പവന് ഇന്ന് 97,000 കടന്നു
Kerala KR-734 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-734 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 12: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവിസ്മരണീയമായ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ!
Shafi Parambil: 'കേരള ജനത സർക്കാരിനെ നിർത്തി പൊരിച്ചിരിക്കുന്നു' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎപ് വിജയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വടകര എം പി ഷാഫി പറമ്പിൽ. 'കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ നിർത്തി പൊരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും എതിരെയുള്ള ജനവിധിയാണ്. 504 ൽ അധികം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചു വരുന്നു. 54 ലധികം മുനിസിപ്പാലിറ്റി യുഡിഎഫ് നേടി. എൽഡിഎഫ് കുത്തകയായിരുന്ന കോർപ്പറേഷനിലും യുഡിഎഫിന് വിജയം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് യുഡിഎഫ് ' എന്ന് ഷാഫി പറണ്പിൽ പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ശക്തിയേക്കാൾ വലിയ ശക്തി ജനങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്നും, ഈ ജനവിധിയിൽ കേരള ജനതയോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ഷാഫി പറമ്പിൽ അറിയിച്ചു.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Shafi ParambilKerala local body election

Trending News