Theft Case: സഹപാഠിയുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരിയായി എത്തി 36 പവൻ സ്വർണവുമായി മുങ്ങി; പ്രതി മുംബൈയിൽ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ സ്വദേശിനിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി എത്തി 36 പവൻ സ്വർണവുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ ആന്ധ്ര സ്വദേശിനിയെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഫറോക്ക് പോലീസ് പിടികൂടി. വിജയവാഡ സ്വദേശിനിയായ തോട്ടാബാനു സൗജന്യയെയാണ് (24) ഫറോക്ക് എസിപി എ.എം. സിദ്ദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ബേപ്പൂർ എസ്ഐ നൗഷാദ്, എസ്ഐ പി.സി. സുജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം വിറ്റുകിട്ടിയ പണവുമായി പ്രതി രാജ്യംവിട്ട് പോയിരുന്നു. ടാൻസാനിയയിലുള്ള ബന്ധുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവർ പോയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത്: ബെംഗളൂരു സുരാന കോളേജിൽ ഒരേ ക്ലാസിൽ പിജി കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നവരാണ് ബേപ്പൂർ സ്വദേശിനി ഗായത്രിയും പ്രതി സൗജന്യയും. സൗഹൃദം മുതലെടുത്ത് ജൂലായ് 17ന് അവധിക്കാലത്ത് വിരുന്നുകാരിയായി സൗജന്യ ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ താമസത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെ ജൂലായ് 19ന് ആരുമറിയാതെ ഗായത്രിയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 36 പവൻ സ്വർണം കൈക്കലാക്കി.
മോഷണത്തിന് ശേഷം സൗജന്യ തനിക്ക് ഗുജറാത്തിൽ പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചെന്നും ഇനി കോളേജിലേക്ക് വരില്ലെന്നും അധികൃതരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം പണയം വച്ചും വിറ്റും കിട്ടിയ പണവുമായി ഇവർ ഉടൻ തന്നെ രാജ്യം വിട്ട് ടാൻസാനിയയിലുള്ള ബന്ധുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. സൗജന്യ ഗുജറാത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി അനുജത്തിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം പോലീസിന് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ലഭിച്ചത്. പോലീസ് എത്തുമെന്നറിഞ്ഞ പ്രതി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വിമാനമാർഗം മുംബൈയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന്, പോലീസ് മൂന്ന് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ഗുജറാത്ത്, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൗജന്യയെ ഫറോക്ക് സ്ക്വാഡും ബേപ്പൂർ പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെ വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തിക്കും. വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്താൽ മാത്രമേ മോഷ്ടിച്ച സ്വർണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
