Kollangodu Bevco Outlet: കൊല്ലങ്കോട് ബീവറേജിൽ മോഷണം, മദ്യക്കുപ്പികൾ ചാക്കിലാക്കി കടത്തി; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

Palakkad Bevco: തിരുവോണത്തിന് തലേദിവസം ആയിരിക്കാം മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. അവധി കഴിഞ്ഞ് ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 6, 2025, 07:32 PM IST
  • പത്ത് ചാക്കുകളിലായാണ് മോഷ്ടാവ് മദ്യം കടത്തിയത്
  • മൂന്ന് പേരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം

Kollangodu Bevco Outlet: കൊല്ലങ്കോട് ബീവറേജിൽ മോഷണം, മദ്യക്കുപ്പികൾ ചാക്കിലാക്കി കടത്തി; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

പാലക്കാട്: കൊല്ലങ്കോട് ബീവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികൾ മോഷ്ടിച്ചു. വലിയ മോഷണമാണ് നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. ഓണം അവധി കഴിഞ്ഞ് ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത്. തിരുവോണത്തിന് തലേദിവസം ആയിരിക്കാം മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

ഔട്ട്ലെറ്റിലെ സ്റ്റോക്ക് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മോഷണത്തിന്റെ നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ ആകൂവെന്നാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാനേജർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സ്റ്റോക്കും പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലായെന്നാണ് വിവരം.

മൂന്ന് പേരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. പോലീസും ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പത്ത് ചാക്കുകളിലായാണ് മദ്യം കടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിലെ വിവിധ മദ്യങ്ങൾ മോഷണം പോയതായാണ് വിവരം. ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ ഒരു വശത്തെ ചുമർ പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നത്. ലക്ഷങ്ങളുടെ മദ്യം മോഷണം പോയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

