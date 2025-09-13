Food Poisoning: അൽഫാം മന്തി കഴിച്ചവർക്ക്‌ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; മുപ്പത്തോളം പേർ ചികിത്സയിൽ

തൃശ്ശൂർ: അൽഫാം മന്തി കഴിച്ച മുപ്പത്തോളം പേർ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ. വടക്കഞ്ചേരിയിലാണ് സംഭവം. വടക്കഞ്ചേരി ടൗണിലെ 'ചങ്ങായീസ് കഫെ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഇവിടെ നിന്നും അൽഫാം മന്തിയും, മറ്റു ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളും കഴിച്ചവർക്കാണ് ചർദ്ദിയും വയറ്റിളക്കവും ഉണ്ടായത്. വടക്കഞ്ചേരി പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തോളം പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്ക് അന്ന് വൈകിട്ടും ബുധനാഴ്ചയോടെയും ആണ് ഛർദിയും, വയറ്റിളക്കവും, പനിയുമൊക്കെ കണ്ട് തുടങ്ങിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റു പലരും ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ വിവരം അറിയുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പും ആരോഗ്യവകുപ്പും കടയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകി. ഇനി ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ തുറക്കരുതെന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് നിര്ദേശം നൽകി.
