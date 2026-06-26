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Thiruvananthapuram Corporation: തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമാകുമോ? അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് നിലപാട് നിർണായകം!

കൗണ്‍സില്‍ യോഗം നീട്ടിവെക്കുന്നതിനെതിരെ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും വിമർശനം ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യോഗം തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് വച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 26, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:27 PM IST
Thiruvananthapuram Corporation: തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമാകുമോ? അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് നിലപാട് നിർണായകം!
Image Credit: TVM Corporation | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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