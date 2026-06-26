/Thiruvananthapuram Corporation: തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമാകുമോ? അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് നിലപാട് നിർണായകം!

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കവുമായി യുഡിഎഫ്. എൽഡിഎഫ് കൂടി ഈ നീക്കത്തിൽ കൈകോർത്താൽ ബിജെപി ഭരണം വീണേക്കും. തിങ്കളാഴ്ച കൗൺസിൽ യോഗം നടക്കും. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ നടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.
കാപ്പ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കോര്പ്പറേഷനിലെ ബിജെപി കൗണ്സിലര് ആര് സുഗതനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണം എന്നാണ് എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ കോർപ്പറേഷനില് എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. സുഗതനെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തിയതിന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അംഗീകാരവും നൽകിയിരുന്നു. ഇയാളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും അസാധുവായിരുന്നു.
അതേസമയം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തനിക്ക് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുഗതൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കാപ്പ ഇളവ് തേടി കാപ്പാ ബോർഡിനെയും സുഗതൻ സമീപിച്ചേക്കും. എന്നാൽ വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന പരാതിയിൽ സർക്കാരും നിയമോപദേശം തേടും. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.
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