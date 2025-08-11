English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Air India Flight Emergency Landing: തിരുവനന്തപുരം-ഡൽഹി വിമാനം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി; യാത്രക്കാരിൽ കെസി വേണു​ഗോപാലുൾപ്പെടെ 5 എംപിമാരും

കെസി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് എംപിമാരും അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 11, 2025, 12:04 AM IST
  • രണ്ട് തവണ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിം​ഗിന് സാധിച്ചത്.
  • രണ്ട് തവണ ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിച്ച ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ പറന്ന ശേഷമാണ് സിഗ്നൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം-ഡൽഹി വിമാനം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി.  എയർ ഇന്ത്യ 2455 വിമാനമാണ് റഡാറുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തകരാർ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. കെസി വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അടൂർ പ്രകാശ്, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, റോബർട്ട് ബ്രൂസ് എന്നിവരും ഈ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 

രണ്ട് തവണ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിം​ഗിന് സാധിച്ചത്. രണ്ട് തവണ ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിച്ച ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ പറന്ന ശേഷമാണ് സിഗ്നൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്. 

രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വിമാനം ചെന്നൈയ്ക്ക് മുകളിൽ പറന്നുവെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് എംപി പറഞ്ഞത്. റഡാർ ബന്ധത്തിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചുവെന്ന് പൈലറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ റൺവേയിൽ മറ്റൊരു വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നടന്നില്ല. തുടർന്ന് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. 12 മണിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. 7.45ന് ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതെന്നും എംപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായെന്ന് കെസി വേണു ഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. അടിയന്തര ലാൻഡിംഗിൽ ഗുരുതര സുരക്ഷ വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

Air IndiaThiruvananthapuram-Delhi FlightChennai airportഎയർ ഇന്ത്യ

