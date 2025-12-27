Thiruvananthapuram: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽഡിഎഫ് നിലനിർത്തി; വി പ്രിയദർശിനി പ്രസിഡൻ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എൽഡിഎഫിലെ വി പ്രിയദർശിനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കല്ലമ്പലം ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള അംഗമായ പ്രിയദർശിനി, യുഡിഎഫിന്റെ ആഗ്നസ് റാണിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തിയത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ 26 ഡിവിഷനുകളിൽ 15 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് എൽഡിഎഫ് അധികാരം നിലനിർത്തിയത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആഗ്നസ് റാണിക്ക് 13 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. എൻഡിഎയ്ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റും നേടാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ വെറും ആറ് സീറ്റുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ അത് 13 ആയി ഉയർത്തി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ജില്ലയിൽ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് യുഡിഎഫിന് ആശ്വാസമായി.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ
ആദർശ് ഇലകമൺ (ഇലകമൺ), ദീപ അനിൽ (കിളിമാനൂർ), സുധീർഷാ (കല്ലറ), പി വി രാജേഷ് (വെഞ്ഞാറമൂട്), ജെ യഹിയ ( ആനാട്), ഡോ. കെ ആർ ഷൈജു ( പാലോട്), പ്രദീപ് നാരായൺ (ആര്യനാട്), എൽ പി മായാ ദേവി (വെള്ളനാട്), ഗോപു നെയ്യാർ (പൂവച്ചൽ), ജെ പി ആനി പ്രസാദ് (ഒറ്റശേഖരമംഗലം), ആതിര ഗ്രേസ് ( വെള്ളറട), ഐ വിജയ രാജി (കുന്നത്തുകാൽ), എസ് കെ ബെൻ ഡാർവിൻ (പാറശാല), സി ആർ പ്രാണകുമാർ (മരിയാപുരം), ഫ്രീഡ സൈമൺ (കാഞ്ഞിരംകുളം), അഞ്ജിത വിനോദ് കോട്ടുകാൽ (ബാലരാമപുരം), ആഗ്നസ് റാണി (വെങ്ങാനൂർ), ബി ശോഭന (പള്ളിച്ചൽ), എസ് സുരേഷ് ബാബു (മലയിൻകീഴ്), ആർ പ്രീത (കരകുളം), എസ് കാർത്തിക ( പോത്തൻകോട്), മഹാണി ജസീം (കണിയാപുരം), മിനി ജയചന്ദ്രൻ (മുരുക്കുംപുഴ), സജിത് മുട്ടപ്പലം (കിഴുവിലം), എസ് ഷീല (ചിറയിൻകീഴ്), നബീൽ കല്ലമ്പലം (മണമ്പൂർ), വി പ്രിയദർശിനി (കല്ലമ്പലം).
