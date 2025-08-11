Kidnap Case: തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കാട്ടാക്കട മയിലോട്ടുമൂഴിയിൽ താമസിക്കുന്ന ബിജു തങ്കച്ചനെയാണ് (36) ഒരു സംഘം ആളുകൾ കളിക്കാട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.
പനച്ചമൂട് സ്വദേശിയായ ബിജുവും കുടുംബവും മൈലോട്ടുമൂഴിയിൽ ഒമ്പത് മാസത്തോളമായി വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു വരികയാണ്. ഇയാൾ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ റാബിയ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയാണ്.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.45ഓടെ ബിജു മൈലോട്ട് മൂഴിയിൽ നിന്ന് കള്ളിക്കാട് പമ്പിലേക്ക് വരികയും കള്ളിക്കാട് പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സമീപത്തായി 15 ഓളം പേർ ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു നിന്നശേഷം പെട്ടെന്ന് കാർ വളഞ്ഞു ബിജുവിനെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി മർദ്ദിക്കുകയും കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലോട്ട് വലിച്ചിടുകയും ചെയ്തു.
സംഘത്തിൽ ചിലർ വാഹനത്തിൽ കയറി ബിജുവിനെയും കൊണ്ട് കാർ കള്ളിക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ബിജു കാട്ടാക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളതായാണ് വിവരം.
വിസ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇയാളെ കള്ളിക്കാട് നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് വിവരം. പലരിൽ നിന്നും വിസ നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത്.
