English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Car Accident: കവടിയാറിൽ കാർ നടപ്പാതയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Car Accident: കവടിയാറിൽ കാർ നടപ്പാതയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Thiruvananthapuram Accident: നടപ്പാതയിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയാണ് കാറിടിച്ച് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 8, 2026, 01:54 PM IST
  • കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു
  • അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

Read Also

  1. Bengaluru car accident: തമിഴ്നാട് എംഎൽഎയുടെ മകൻ അടക്കം ഏഴ് പേർ മരിച്ചു

Trending Photos

Pet Care Tips: വീട്ടിൽ വളർത്തുനായയുണ്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കരുതേ.. ജീവനാപത്ത്..!
5
Pet care tips
Pet Care Tips: വീട്ടിൽ വളർത്തുനായയുണ്ടോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കരുതേ.. ജീവനാപത്ത്..!
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
5
Shani
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
Today&#039;s Lucky Zodiac Signs: കരിയറിലും സമ്പത്തിലും വൻ വളർച്ച; ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
5
Lucky Zodiac signs
Today's Lucky Zodiac Signs: കരിയറിലും സമ്പത്തിലും വൻ വളർച്ച; ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ! നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Car Accident: കവടിയാറിൽ കാർ നടപ്പാതയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: അമിതവേ​ഗതയിലെത്തിയ കാർ നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി കാൽനടയാത്രക്കാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. നടപ്പാതയിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിനി നൗഷിക (24) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Add Zee News as a Preferred Source

നൗഷികയുടെ ഭർത്താവ് ആഷിക്കിന് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. കാർ ഇടിച്ച് അതീവ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് നൗഷികയെ എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ട് പേരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ശേഷം അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാർ മറ്റ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ഇടിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Car accidentKowdiarKowdiar Car Accidentകാർ അപകടംകവടിയാർ

Trending News