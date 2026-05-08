Car Accident: കവടിയാറിൽ കാർ നടപ്പാതയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കാൽനടയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാർ നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി കാൽനടയാത്രക്കാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. നടപ്പാതയിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിനി നൗഷിക (24) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
നൗഷികയുടെ ഭർത്താവ് ആഷിക്കിന് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. കാർ ഇടിച്ച് അതീവഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് നൗഷികയെ എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രണ്ട് പേരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ശേഷം അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാർ മറ്റ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ഇടിച്ചിരുന്നു.
