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Vande Bharat: റെയിൽവേയുടെ പണം 'കായ്ക്കുന്ന മരം' കേരളത്തിൽ; വന്ദേഭാരതിന് റെക്കോർഡ് വരുമാനം

Thiruvananthapuram Mangaluru Vande Bharat: ദക്ഷിണ റെയിൽവെയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്ന വന്ദേഭാരത് സർവീസാണ് തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:56 PM IST
Vande Bharat: റെയിൽവേയുടെ പണം 'കായ്ക്കുന്ന മരം' കേരളത്തിൽ; വന്ദേഭാരതിന് റെക്കോർഡ് വരുമാനം
Image Credit: Vande Bharat | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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