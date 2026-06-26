Vande Bharat: റെയിൽവേയുടെ പണം 'കായ്ക്കുന്ന മരം' കേരളത്തിൽ; വന്ദേഭാരതിന് റെക്കോർഡ് വരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ദക്ഷിണ റെയിൽവെയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്ന വന്ദേഭാരത് സർവീസാണ്. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അടക്കം വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രീമിയം, സെമി-ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രിയം യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വർധിച്ച് വരുന്നത്.
ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 20632 തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആഗസ്റ്റ് 2025 ഒക്ടോബർ 2025 കാലയളവിൽ 73.35 ലക്ഷം റവന്യൂ നേടിയിരുന്നു. ഇത് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേഭാരത് റൂട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന റവന്യൂ ആണ്.
ചുരുങ്ങിയ യാത്രസമയവും മെച്ചപ്പെട്ട ഓൺബോർഡ് സൗകര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ഈ സർവീസാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്രധാന വാണിജ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് വലിയ രീതിയിൽ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
വരുമാനത്തിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും മികച്ചതാണ്. മറ്റ് വന്ദേഭാരത് റൂട്ടുകളേക്കാൾ ഈ സർവീസിന് 11,896 ബുക്കിംഗുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ എഗ്മോർ-നാഗർകോവിൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 2,832 ബുക്കിംഗുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ-ബെംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് 835 ബുക്കിംഗുകൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി, യാത്രാ സമയത്തിലെ കുറവ്, യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് എന്നിവയാണ് ഈ റൂട്ടിന്റെ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണമെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം റൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ നടത്തുന്ന നിരവധി വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകൾ സ്ഥിരമായി 100 ശതമാനം കവിയുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആധുനിക ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിലുകൾ, ഓൺബോർഡ് കാറ്ററിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം വന്ദേഭാരതിന്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതെസമയം തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ സേവനം സീറ്റ് ഓക്യുപെൻസി മെച്ചപ്പെടുത്താനും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും റെയിൽവെയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര സെമി-ഹൈ-സ്പീഡ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വാണിജ്യ പ്രാധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. വന്ദേ ഭാരത് സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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