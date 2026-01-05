Mayor VV Rajesh: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഓഫീസിലെത്തി നേരില്‍ കണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വിവി രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഓഫീസിലെത്തി നേരില് കണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മേയർ വിവി രാജേഷ്. ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ജിഎസ് ആശാനാഥും ഒന്നിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചതെന്ന് വിവി രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി. വിവി രാജേഷ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോർപറേഷന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ തേടിയെന്നും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും മേയര് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോർപറേഷനുകളിലേക്കുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ പരമാവധി നേടിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും വിവി രാജേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
