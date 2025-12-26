Thiruvananthapuram Corporation: തിരുവനന്തപുരം മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് അസാധുവാക്കണമെന്ന് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെടുപ്പ് അസാധുവാക്കണമെന്ന് സിപിഎം. മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചട്ടലംഘനമുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഎം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഇരുപത് അംഗങ്ങൾ ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. ഈശ്വര നാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത 20 പേരെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സിപിഎം കൗൺസിലർ എസ്പി ദീപക് ഉന്നയിച്ചത്. ചട്ടപ്രകാരം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരുടെ വോട്ട് മാത്രം സാധുവായി കണക്കാക്കണം. ബിജെപി, യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളായ ഇരുപത് പേർ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നും വോട്ടെടുപ്പ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു. ചട്ടം ലംഘിച്ചവരെ മാറ്റിനിർത്തി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആവശ്യം.
എന്നാല്, ഈ ആവശ്യം കളക്ടർ അനിത കുമാരി അംഗീകരിച്ചില്ല. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവർ ഒപ്പിട്ട് കൗൺസിലർ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. തുടര്ന്ന് ഇവർ ആദ്യത്തെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തു. ഇനി കോടതിയെ ആണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് സിപിഎം കോടതിയെ സമീപിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി വിവി രാജേഷ് 51 വോട്ടുകൾ നേടി മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വോട്ടും രാജേഷിന് ലഭിച്ചു. എൽഡിഎഫിന്റെ ആർപി ശിവജിക്ക് 29 വോട്ടും യുഡിഎഫിന്റെ കെഎസ് ശബരീനാഥന് 17 വോട്ടും ലഭിച്ചു.
