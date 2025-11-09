Thiruvananthapuram medical college: വേണുവിന്റെ മരണം: ചികിത്സ പിഴവില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ, അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നാളെ സമർപ്പിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹൃദ്രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സയിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വിലയിരുത്തൽ. കേസ് ഷീറ്റിലും പോരായ്മകൾ ഇല്ല. ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചിരുന്നതായും രേഖകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചികിത്സയിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി.
എന്നാൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ടി കെ പ്രേമലതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കേസിലെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നാളെ സമർപ്പിക്കും.
ഡിഎംഇയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. മരിച്ച വേണു സുഹൃത്തിനയച്ച കൂടുതൽ ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ പരാതിയാണ് ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലുള്ളത്.
