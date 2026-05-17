/Thiruvanchoor Radhakrishnan: സ്പീക്കർ പദവി വേണ്ട; മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

Thiruvanchoor Radhakrishnan: മന്ത്രി പദവികൾക്കായി ചെന്നിത്തല പക്ഷവും വിഡി പക്ഷവും ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിലെ മന്ത്രി ചർച്ച പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർ പദവി വേണ്ടെന്നും മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. അതേസമയം, മന്ത്രി പദവികൾക്കായി ചെന്നിത്തല പക്ഷവും വിഡി പക്ഷവും ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനിനായി വിഡി പക്ഷവും അൻവർ സാദത്തിനായി ചെന്നിത്തല പക്ഷവും രംഗത്തുണ്ട്. ടി സിദ്ദിഖിൻ്റെ പേരും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ. പട്ടിക വർഗ പ്രാതിനിധ്യം പറഞ്ഞാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത്.
എന്നാൽ, മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക കൈമാറുന്നതിന് ഗവർണ്ണറുടെ സമയം ഇതുവരെയും തേടിയിട്ടില്ല. മൂന്നരക്ക് ശേഷം പട്ടിക കൈ മാറാനാണ് നീക്കമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, മന്ത്രിസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയുക്ത എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ. ടേം വ്യവസ്ഥ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് വർഷംതന്നെ വേണമെന്നുമാണ് കാപ്പൻ പറയുന്നത്.
പാലായ്ക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുൻപ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നുവെന്നും സതീശനും രമേശും അവരുടെ വാക്കു പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമായിരുന്നു കാപ്പന്റെ പ്രതികരണം. അനൂപ് ജേക്കബും, മാണി സി കാപ്പനും രണ്ടര വർഷം വീതം മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്നായിരുന്നു മുന്നണിയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ അതിന് താൻ തയാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. നേതൃത്വത്തെയും തന്റെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
