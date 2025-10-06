English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ കിട്ടി; കൊച്ചിക്കാരനല്ല കേട്ടോ..! ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി ആലപ്പുഴക്കാരൻ ശരത്

തുറവൂർ സ്വദേശി ശരത്തിനാണ് ഇക്കുറി 25 കോടിയുടെ തിരുവോണം ബമ്പർ അടിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 6, 2025, 01:39 PM IST
  • ആലപ്പുഴ തുറവൂർ തൈക്കാട്ടുശേരി സ്വദേശി ശരത് എസ് നായർക്കാണ് 25 കോടി അടിച്ചത്.
  • എസ് ബി ഐ ശാഖയിൽ ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതോടെയാണ് ബമ്പറടിച്ചത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിക്കാണെന്ന് വ്യക്തമായത്.

തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ കിട്ടി; കൊച്ചിക്കാരനല്ല കേട്ടോ..! ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി ആലപ്പുഴക്കാരൻ ശരത്

ആലപ്പുഴ: ഒടുവിൽ തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ കണ്ടെത്തി. ടിക്കറ്റ് നെട്ടൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തതിനാൽ കൊച്ചി സ്വദേശിക്കാണ് ഭാ​ഗ്യം അടിച്ചതെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ബമ്പർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്. ആലപ്പുഴ തുറവൂർ തൈക്കാട്ടുശേരി സ്വദേശി ശരത് എസ് നായർക്കാണ് 25 കോടി അടിച്ചത്. എസ് ബി ഐ ശാഖയിൽ ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതോടെയാണ് ബമ്പറടിച്ചത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിക്കാണെന്ന് വ്യക്തമായത്.

നിപ്പോൺ പെയിന്റ്സ് ജീവനക്കാരനാണ് ശരത്. നെട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് ശരത് ‌ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. നെട്ടൂരിലെ ലോട്ടറി ഏജന്റ് ലതീഷിൽ നിന്നായിരുന്നു ലോട്ടറിയെടുത്തത്. TH 577825 എന്ന ഒന്നാം സമ്മാനമടിച്ച ടിക്കറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഭഗവതി ഏജൻസീസിന്റെ വൈറ്റില ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ലോട്ടറി ഏജന്‍റായ ലതീഷ് വാങ്ങിയത്. 

