Thiruvonam Bumper Draw: തിരുവോണം ബമ്പര്‍ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു; ഭാഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം

തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു. നാളെ (ശനിയാഴ്ച്ച) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന തിരുവോണം ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 4ലേക്കാണ് മാറ്റിവച്ചത്. ചരക്കു സേവന നികുതിയുടെ മാറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതമായ കനത്ത മഴയില് ടിക്കറ്റുകള് പൂര്ണമായി വില്പന നടത്താന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലുമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചത്. നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും അഭ്യര്ഥന കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചത്. 25 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
