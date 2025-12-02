English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Easwer: 'ഇത് കള്ളക്കേസ്' രാഹുൽ ഈശ്വർ നിരാഹാര സമരത്തിൽ; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ജാമ്യ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും

Rahul Easwer: 'ഇത് കള്ളക്കേസ്' രാഹുൽ ഈശ്വർ നിരാഹാര സമരത്തിൽ; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ജാമ്യ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതി രാഹുൽ ഈശ്വർ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 2, 2025, 11:08 AM IST
  • 14 ദിവത്തേക്ക് പൂജപ്പുര ജില്ല ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
  • ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് ജയിലിൽ രാഹുലിനെ എത്തിച്ചത്.
  • ഈ സമയം മുതൽ രാഹുൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Read Also

  1. Rahul Easwer: സൈബർ അധിക്ഷേപം: രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി; 14 ദിവസം റിമാൻഡിൽ

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിയെ തേടി പുതിയ അവസരങ്ങളെത്തും, തുലാം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
11
Zee
ZEE: ഓരോ സംരംഭകനും നിക്ഷേപകനും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ജീവിതപാഠങ്ങൾ; ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര
Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി
6
Bread Pudding
Bread Pudding: കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ ബ്രെഡ് പുഡ്ഡിംഗ്; ഈസി റെസിപ്പി
Rahul Easwer: 'ഇത് കള്ളക്കേസ്' രാഹുൽ ഈശ്വർ നിരാഹാര സമരത്തിൽ; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ജാമ്യ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതി രാഹുൽ ഈശ്വർ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്. 14 ദിവത്തേക്ക് പൂജപ്പുര ജില്ല ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് ജയിലിൽ രാഹുലിനെ എത്തിച്ചത്. ഈ സമയം മുതൽ രാഹുൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരാതിക്കാരിയെ താൻ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, കള്ളക്കേസാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതിഷേധം. 

Add Zee News as a Preferred Source

സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും ഡോക്ടറെ എത്തിച്ച ശേഷം രാഹുലിൻ്റെ ആരോഗ്യ നില പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേ സമയം, ഇതേ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ജാമ്യ ഹർജി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul EaswerSandeep VarrierRahul Mamkootathil

Trending News