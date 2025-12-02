Rahul Easwer: 'ഇത് കള്ളക്കേസ്' രാഹുൽ ഈശ്വർ നിരാഹാര സമരത്തിൽ; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ജാമ്യ ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതി രാഹുൽ ഈശ്വർ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്. 14 ദിവത്തേക്ക് പൂജപ്പുര ജില്ല ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് ജയിലിൽ രാഹുലിനെ എത്തിച്ചത്. ഈ സമയം മുതൽ രാഹുൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരാതിക്കാരിയെ താൻ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, കള്ളക്കേസാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതിഷേധം.
സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും ഡോക്ടറെ എത്തിച്ച ശേഷം രാഹുലിൻ്റെ ആരോഗ്യ നില പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേ സമയം, ഇതേ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ജാമ്യ ഹർജി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.
