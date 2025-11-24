Rahul Mamkoottam: 'ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല, സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരായ കടന്നുകയറ്റവും ക്രിമിനൽകുറ്റവുമാണ് ' രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് വിദ്യഭായസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി വഞ്ചിക്കുകയും ഗർഭം ധരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല, സ്ത്രീത്വത്തിനെതിരായ കടന്നുകയറ്റവും ക്രിമിനൽകുറ്റവുമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഒളിച്ചുകളിയാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ, സ്വന്തം എം.എൽ.എയ്ക്കെതിരെ ഇത്രയും നീചമായ ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഇത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോടും വോട്ടർമാരോടും കാണിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. സസ്പെൻഷൻ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ നാടകമാണെന്നും, നടപടി കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയെന്നും ശിവൻകുട്ടി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രതികരണം. ശബ്ദരേഖയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ കുതറി മാറുകയാണ് രാഹുൽ ചെയ്തത്. കൂടാതെ പാർട്ടിയിലെ ഉയർന്ന നേതാക്കളും സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കാര്യമായ പ്രതികരണം നൽകിയിട്ടില്ല. പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭധാരണത്തിനും ഗർഭഛിദ്രത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റും ഇന്നാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് വന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം വിവാദമായതോടെ രാഹുലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും സജ്ജീവ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തവെയാണ് രാഹുലിനെ കുടുക്കി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ശബ്ദരേഖയും പുറത്ത് വരുന്നത്.
