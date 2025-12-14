Congress: യുഡിഎഫ് വിട്ടു പോയവർക്ക് തിരികെ വരാൻ ഇതാണ് സമയം; കേരള കോണഗ്രസിനോട് സണ്ണി ജോസഫ്

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് വിട്ടു പോയവർ ചിന്തിക്കണമെന്നും മടക്കത്തിന് ഇതാണ് സമയമെന്നും കേരള കോൺഗ്രസിനോട് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേരള കോൺഗ്രസാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് പിശക് സംഭവിച്ചെങ്കിലും കൊല്ലത്തെ വിധി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, പി വി അൻവറിൻ്റെ പാർട്ടി യുഡിഎഫിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് അംഗമാകുമെന്നും, അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിന്നും നേട്ടം കൈവരിച്ചതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ്. കൂടാതെ, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് ധാരണ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ചർച്ചയിലാകും തീരുമാനം. ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, വികെ മിനിമോൾ , ഷൈനി മാത്യു എന്നിവരിലാരെങ്കിലുമായിരിക്കും മേയറാവുക. തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലം എന്നീ കോര്പ്പറേഷനുകളിലെ മേയര്മാരെയും യുഡിഎഫ് വൈകാതെ തീരുമാനിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.