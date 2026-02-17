English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thodupuzha Bike Accident: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

Thodupuzha Bike Accident: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

Thodupuzha Bike Accident: അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയായിരുന്നു.  സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് മരണകാരണം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:05 PM IST
  • തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
  • മരിച്ചത് മുതലക്കോടം സ്വദേശിയായ ജെയ്സ് ബെന്നിയാണ്

Read Also

  1. Mangalore Boat Accident: കപ്പൽ ബോട്ടിലിടിച്ച് 12 പേരെ കാണാതായി,അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ബോട്ട്

Trending Photos

Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
11
Gold price
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala SM-42 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Rajayoga In Surya Grahan: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Rajayoga In Surya Grahan: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Thodupuzha Bike Accident: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

ഇടുക്കി: തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് മുതലക്കോടം സ്വദേശിയായ ജെയ്സ് ബെന്നിയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് റോഡരികിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ എടുത്ത ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കുഴി മൂടാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ കുഴി മൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.  മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിൽ വലിയ കുഴി എടുത്തത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയോ കുഴി കൃത്യമായി മൂടുകയോ ചെയ്യാതെ അധികൃതർ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read: ശുക്രന്റെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും രാജകീയ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഈ കുഴിയിൽ വീണാണ് ഇന്നലെ ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ മുതലക്കോടം ഭാഗത്ത് നിന്നും തൊടുപുഴയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ജെയ്സ് ബെന്നി. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ജെയ്സിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു മരിച്ച ജെയ്സ് ബെന്നി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

road accidentBike accidentTHODUPUZHAIdukkiThodupuzha Bike Accident

Trending News