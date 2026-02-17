Thodupuzha Bike Accident: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

ഇടുക്കി: തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് മുതലക്കോടം സ്വദേശിയായ ജെയ്സ് ബെന്നിയാണ്.
അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് റോഡരികിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ എടുത്ത ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കുഴി മൂടാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ കുഴി മൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിൽ വലിയ കുഴി എടുത്തത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയോ കുഴി കൃത്യമായി മൂടുകയോ ചെയ്യാതെ അധികൃതർ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ കുഴിയിൽ വീണാണ് ഇന്നലെ ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ മുതലക്കോടം ഭാഗത്ത് നിന്നും തൊടുപുഴയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ജെയ്സ് ബെന്നി. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ജെയ്സിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു മരിച്ച ജെയ്സ് ബെന്നി.
