/Thodupuzha Building Collapse: തൊടുപുഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; രണ്ട് മരണം, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

തൊടുപുഴ: മുതലക്കോടത്ത് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി തകർന്നു വീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. കോതമംഗലം സ്വദേശികളായ അനൂപ്, ജോയ് എന്നിവരാണ് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
തലക്കോടം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന് പിന്നിലുള്ള സാഞ്ചോ ഹോമിന്റെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തകർന്നു വീണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടനടിയെത്തിയ തൊടുപുഴ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ മുതലക്കോടം ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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