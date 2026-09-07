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Thodupuzha Building Collapse: തൊടുപുഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; രണ്ട് മരണം, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

കോതമംഗലം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Sep 07, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:45 PM IST
Thodupuzha Building Collapse: തൊടുപുഴയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീണു; രണ്ട് മരണം, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Building Collapse | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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