English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Bike Accident: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

Bike Accident: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

Bike Accident Thodupuzha: വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം ചെയ്ത സ്ലാബുകൾ ന​​ഗരസഭ പുനസ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നാണ് പിഡബ്ല്യുഡി റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 18, 2026, 02:11 PM IST
  • ജെയിസ് ബെന്നി (27) ആണ് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് മരിച്ചത്
  • സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്

Read Also

  1. PWD E - Office : ഇ -ഓഫീസ് സംവിധാനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കും: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Trending Photos

Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
6
Shiv Yog
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
5
Chandra Gochar
Solar Eclipse 2026: സൂര്യ​ഗ്രഹണത്തിൽ ഈ ​ഗ്രഹ സംക്രമണം; മൂന്ന് രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലം
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
7
Surya Grahan
Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി ഭാഗ്യത്തേരോട്ടം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bike Accident: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

ഇടുക്കി: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചതിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്. കുഴിയുടെ സ്ലാബുകൾ എടുത്ത് മാറ്റിയത് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട്‌. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം ചെയ്ത സ്ലാബുകൾ നഗരസഭ പുനസ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്തെ റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണാണ് ജെയിസ് ബെന്നി (27) മരിച്ചത്. നിരവധി അപകടങ്ങളുണ്ടായിട്ടും കുഴിമൂടാതെ പിഡബ്ല്യുഡി കാണിച്ചത് ഗുരുതര അനാസ്ഥയാണെന്ന ആരോപണം ഇന്നലെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പിഡബ്ല്യുഡി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വീഴ്ച പറ്റിയത് തൊടുപുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്കാണെന്നാണ് വിശദീകരണം.

ALSO READ: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

മഴക്കാല ശുചീകരണത്തിനായി സ്ലാബുകൾ മാറ്റിയപ്പോൾ കേടുപാടുകൾ പറ്റി. ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടും മുൻസിപ്പാലിറ്റി അവഗണിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്‌. എന്നാൽ വീഴ്ച മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിഡബ്ല്യുഡി നടത്തുന്നതെന്നാണ് തൊടുപുഴ നഗരസഭയുടെ വിശദീകരണം. അപകടം നടന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിഡബ്ല്യുഡി അറിയിച്ചു.

റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകിയെങ്കിലും കുഴി മൂടുവാനുള്ള നടപടികൾ ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ ചെയ്‌തത്‌ കുഴിക്ക് മുന്നിൽ റിബൺ വലിച്ചു കെട്ടിയത് മാത്രം. ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടും അത് നഗരസഭയുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് തലയൂരുവാനുള്ള പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ വിചിത്ര നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bike accidentTHODUPUZHAThodupuzha Bike Accident

Trending News