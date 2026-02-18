Bike Accident: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

ഇടുക്കി: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചതിൽ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയെ പഴിചാരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്. കുഴിയുടെ സ്ലാബുകൾ എടുത്ത് മാറ്റിയത് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം ചെയ്ത സ്ലാബുകൾ നഗരസഭ പുനസ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
തൊടുപുഴ മുതലക്കോടത്തെ റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണാണ് ജെയിസ് ബെന്നി (27) മരിച്ചത്. നിരവധി അപകടങ്ങളുണ്ടായിട്ടും കുഴിമൂടാതെ പിഡബ്ല്യുഡി കാണിച്ചത് ഗുരുതര അനാസ്ഥയാണെന്ന ആരോപണം ഇന്നലെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പിഡബ്ല്യുഡി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വീഴ്ച പറ്റിയത് തൊടുപുഴ മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്കാണെന്നാണ് വിശദീകരണം.
ALSO READ: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം
മഴക്കാല ശുചീകരണത്തിനായി സ്ലാബുകൾ മാറ്റിയപ്പോൾ കേടുപാടുകൾ പറ്റി. ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടും മുൻസിപ്പാലിറ്റി അവഗണിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ വീഴ്ച മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിഡബ്ല്യുഡി നടത്തുന്നതെന്നാണ് തൊടുപുഴ നഗരസഭയുടെ വിശദീകരണം. അപകടം നടന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിഡബ്ല്യുഡി അറിയിച്ചു.
റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും കുഴി മൂടുവാനുള്ള നടപടികൾ ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ ചെയ്തത് കുഴിക്ക് മുന്നിൽ റിബൺ വലിച്ചു കെട്ടിയത് മാത്രം. ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടും അത് നഗരസഭയുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് തലയൂരുവാനുള്ള പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ വിചിത്ര നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.