Rahul Mamkootathil: ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു; നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി; പരാതിക്കാരിയുടെ എഫ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഫ്ഐആറിൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. 2025 മാർച്ച് നാലിന് പരാതിക്കാരിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മാർച്ച് 17 ഇതേ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് പരാതിക്കാരിയ ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 22 ന് തിരുവനന്തപുരം തൃക്കണ്ണാപുരത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. മെയ് അവസാന ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചും ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. മെയ് 30 ന് കാറിൽ കയറ്റി നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി എന്നിവയാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നഗ്ന ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. രാഹുലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും സുഹൃത്തുമായ ജോബി ജോസഫ് കാറിലെത്തി യുവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഗർഭഛിദ്രത്തിൻ്റെ ഗുളിക നൽകുകയായിരുന്നു. കഴിക്കാൻ തയാറാകാത്തപ്പോൾ ഫോണിൽ രാഹുഷ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചു. ബലാത്സംഗം, ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഐടിആക്ട് എന്നീവ ചുമത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
