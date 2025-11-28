English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു; നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി; പരാതിക്കാരിയുടെ എഫ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Rahul Mamkootathil: ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു; നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി; പരാതിക്കാരിയുടെ എഫ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഫ്ഐആറിൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:57 PM IST
  • മെയ് അവസാന ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചും ബലാത്സംഗം ചെയ്തു.
  • മെയ് 30 ന് കാറിൽ കയറ്റി നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: പണമെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പ്രചരണം നിർത്തും; നീല ട്രോളിബാഗുമായി രാഹുൽ

Trending Photos

Today&#039;s horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
6
Curry Leaves Water
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Doubla Rajayoga
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Rahul Mamkootathil: ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു; നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി; പരാതിക്കാരിയുടെ എഫ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതി നൽകിയ മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എഫ്ഐആറിൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.  2025 മാർച്ച് നാലിന് പരാതിക്കാരിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മാർച്ച് 17 ഇതേ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് പരാതിക്കാരിയ ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 22 ന് തിരുവനന്തപുരം തൃക്കണ്ണാപുരത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. മെയ് അവസാന ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചും ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. മെയ് 30 ന് കാറിൽ കയറ്റി നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭഛിദ്ര ഗുളിക നൽകി എന്നിവയാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

നഗ്ന ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. രാഹുലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും സുഹൃത്തുമായ ജോബി ജോസഫ് കാറിലെത്തി യുവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഗർഭഛിദ്രത്തിൻ്റെ ഗുളിക നൽകുകയായിരുന്നു. കഴിക്കാൻ തയാറാകാത്തപ്പോൾ ഫോണിൽ രാഹുഷ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചു. ബലാത്സംഗം, ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഐടിആക്ട് എന്നീവ ചുമത്തിയാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul Mamkootathil

Trending News