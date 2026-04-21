English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Thrissur Explosion: തൃശൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം, 8 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം, നിരവധി പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

Thrissur Explosion: തൃശൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം, 8 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം, നിരവധി പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

Thrissur Explosion: എട്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 21, 2026, 04:42 PM IST
  • അപകടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു.
  • പൂരത്തിനുള്ള വെടിക്കെട്ട് സാമ​ഗ്രികളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 40 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

Trending Photos

5
Aditya Mangal Rajyog 2026
Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
10
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
guru chandra yuti
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Thrissur Explosion: തൃശൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം, 8 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം, നിരവധി പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് മരണം. മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. തൃശൂർ പൂരത്തിനുള്ള വെടിക്കെട്ട് സാമ​ഗ്രികളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 40 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ എട്ട് പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പുരയാണ് കത്തിയത്. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്കിപ്പുറവും കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുയ. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടേക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകില്ല. സ്ഫോടനത്തിൽ ശരീരഭാ​ഗങ്ങൾ ചിതറിയ നിലയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടനം തുടരുകയാണ്.

അഞ്ച് പടക്കപ്പുരകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ആളൊഴിഞ്ഞ മേഖലയിലായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് പുരയുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ശരീരഭാ​ഗങ്ങൾ ചിതറിയ നിലയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടനം തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുൾപ്പെടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും ആംബുലൻസും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടും ജില്ലയിലെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോടും സജ്ജമായിരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

ThrissurFirework Factory Explosionതൃശൂർവെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ സ്ഫോടനം

Trending News