Thrissur Explosion: തൃശൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം, 8 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം, നിരവധി പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് മരണം. മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. തൃശൂർ പൂരത്തിനുള്ള വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 40 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ എട്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പുരയാണ് കത്തിയത്. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്കിപ്പുറവും കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുയ. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടേക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകില്ല. സ്ഫോടനത്തിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിതറിയ നിലയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടനം തുടരുകയാണ്.
അഞ്ച് പടക്കപ്പുരകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ആളൊഴിഞ്ഞ മേഖലയിലായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് പുരയുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിതറിയ നിലയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് സ്ഫോടനം തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുൾപ്പെടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആംബുലൻസും സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടും ജില്ലയിലെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോടും സജ്ജമായിരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
