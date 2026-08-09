/Palakkad Car Accident: പാറയിലിടിച്ച് കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; പാലക്കാട് കാർ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം

പാലക്കാട്: തമിഴ്നാട്-പാലക്കാട് അതിർത്തിയായ മുള്ളിയിൽ കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് മരണം. 500 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് കാർ മറിഞ്ഞത്. സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.
അതിർത്തി മേഖലയായ മുള്ളിയിൽ പുല്ലൂർപുഴയുടെ ഭാഗത്ത് വച്ചാണ് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. റോഡരികിലുണ്ടായിരുന്ന പാറയിൽ ഇടിച്ച കാർ കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേരള പോലീസാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ പുഴകടന്ന് മുക്കാൽ കിലോമീറ്ററോളം ചുമന്നാണ് റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.
Kasargode news: ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിൽ നടപടി, അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ
തിരുവനന്തപുരം: ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ വി.ഡി സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ. കാസർകോട് പള്ളത്തുടക്ക സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ഗുരു പ്രസാദിനെതിരെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടപടിയെടുത്തത്. മഞ്ചേശ്വരം, കുമ്പള, കാസർകോട് ഉപജില്ലകളിലേക്ക് നൽകിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയത് ഗുരു പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.
ക്വിസിൽ സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള ചോദ്യം വന്നതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആര്? എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. അതിന് ഉത്തര സൂചികയിൽ 'വി.ഡി സവർക്കർ' എന്ന് നൽകിയതുമാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തി അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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