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Palakkad Car Accident: പാറയിലിടിച്ച് കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; പാലക്കാട് കാർ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം

അതിർത്തി മേഖലയായ മുള്ളിയിൽ പുല്ലൂർപുഴയുടെ ഭാഗത്ത് കാർ 500 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 09, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:15 PM IST
Palakkad Car Accident: പാറയിലിടിച്ച് കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; പാലക്കാട് കാർ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം
Image Credit: Accident | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Palakkad Car Accident: പാറയിലിടിച്ച് കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; പാലക്കാട് കാർ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് മരണം
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