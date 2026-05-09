കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്? കേരള നേതാക്കളുമായി ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ച ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരമായിട്ടില്ല. ചർച്ചകൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തകർത്ത് നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അതിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള കേരള നേതാക്കളുമായി ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് 3 പേരുകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിടി സതീശൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെസി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെയാണ് പേരുകൾ. സതീശന് ഘടകകക്ഷികളും ജനവികാരവും അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കേസിയ്ക്കാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകും എന്ന ചർച്ചയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളന് ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇന്നലെ നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ വിടി സതീശൻ വൻ സ്വീകരണമാണ് കേരള ഹൗസിൽ ജിൻസി പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ആരാകും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
