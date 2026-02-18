Thiruvananthapuram news: മീൻ വിഭവം കഴിച്ച മൂന്നുപേര്‍ കൂടി ചികിത്സ തേടി; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: മീൻ വിഭവം കഴിച്ച മൂന്നുപേര് കൂടി ചികിത്സ തേടി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവർ ചികിത്സ തേടിയത്. വീട്ടിൽ മീൻ വാങ്ങി പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചവരാണ് ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മീനുകളുടെ സാമ്പിളുകള് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നു.
വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര് അല്ല ഇന്ന് ചികിത്സ തേടിയത്. തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് നിന്നും കോവളത്തു നിന്നും ഇന്ന് മീനുകളുടെ സാമ്പിളുകളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പിളുകൾ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി എറണാകുളം സിഐഎഫ്ടിയിലേക്ക് അയക്കും.
അതേസമയം, വിഴിഞ്ഞത്തെ സായാഹ്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുപേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. ആറംഗ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീ ഫുഡ് കഴിക്കാനെത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ഷാജി, ഭാര്യാ മാതാവ് റഷീദ ബീവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
