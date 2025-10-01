English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Idukki Manhole Tragedy: ഇടുക്കിയിൽ ഓടയിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് മൂന്ന് പേർ

Three Labourers Died: ജയരാമൻ, സുന്ദര പാണ്ഡ്യൻ, മൈക്കിൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് പേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:54 AM IST
  • അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു
  • ആദ്യം ഓടയിൽ ഇറങ്ങിയ ആളെ കാണാതായതോടെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് പേർ ഇറങ്ങിയത്

Idukki Manhole Tragedy: ഇടുക്കിയിൽ ഓടയിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് മൂന്ന് പേർ

ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിൽ ഓടയിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. കട്ടപ്പനയിലാണ് ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായത്. മൂന്ന് പേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ്. കമ്പം സ്വദേശി ജയരാമൻ, ​ഗൂഡല്ലൂർ സ്വദേശികളായ സുന്ദര പാണ്ഡ്യൻ, മൈക്കിൾ എന്നിവരാണ് ഓടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചത്. മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ആദ്യം ഓടയിൽ ഇറങ്ങിയ ആളെ കാണാതായതോടെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് പേർ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തേക്ക് കാണാതായതോടെ നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഫയർ ഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തെടുത്തത്. ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികളും മരിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

