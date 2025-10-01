Idukki Manhole Tragedy: ഇടുക്കിയിൽ ഓടയിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മരിച്ചത് മൂന്ന് പേർ

ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിൽ ഓടയിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. കട്ടപ്പനയിലാണ് ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായത്. മൂന്ന് പേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ്. കമ്പം സ്വദേശി ജയരാമൻ, ഗൂഡല്ലൂർ സ്വദേശികളായ സുന്ദര പാണ്ഡ്യൻ, മൈക്കിൾ എന്നിവരാണ് ഓടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചത്. മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ആദ്യം ഓടയിൽ ഇറങ്ങിയ ആളെ കാണാതായതോടെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് പേർ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തേക്ക് കാണാതായതോടെ നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഫയർ ഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൂന്ന് പേരെയും പുറത്തെടുത്തത്. ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികളും മരിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.