English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kollam News: കൊല്ലത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റില്‍ വീണ് മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സ് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:01 PM IST
  • ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
  • മൃതദേഹം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Read Also

  1. Honey Trap Case: ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച സംഭവം: കൂടുതൽ പേർ മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായി; ദൃശ്യങ്ങൾ രശ്മിയുടെ ഫോണിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വില കുറഞ്ഞു; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്, നിരക്ക് അറിയാം
5
Kerala gold rate
Gold Rate Kerala Today: വില കുറഞ്ഞു; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്, നിരക്ക് അറിയാം
Guru Shukra Yuti: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Guru Shukra Yuti
Guru Shukra Yuti: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Kerala BT 20 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാണ്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT 20 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാണ്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kollam News: കൊല്ലത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റില്‍ വീണ് മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലം: കളിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണ് മൂന്ന് വയസുകാരന്‍ മരിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര വിലങ്ങറ പിണറ്റിന്‍മൂട്ടിൽ ബൈജു ധന്യ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ദിലിൻ ആണ് മരിച്ചത്. കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിലേക്ക് ദിലിൻ വീഴുകയായിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

New Born Death: ഭർത്താവിന് തന്നേക്കാൾ സ്നേഹം കുട്ടിയോട്; 42 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ ടിഷ്യു പേപ്പർ തിരുകി കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ

നാല്പ്പത്തിരണ്ടു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തിരുകി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി 21കാരിയായ അമ്മ. മാർത്താണ്ഡം കരുങ്കലിനു സമീപമാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ കരുങ്കൽ പാലൂർ കാട്ടുവിള സ്വദേശി ബെനിറ്റ ജയ അന്നാൾ (21) അറസ്റ്റിലായി. ഭർത്താവ് തന്നേക്കാൾ സ്നേഹം കുട്ടിയോട് പ്രകടിപ്പിച്ചതിലെ പകയാണ് കൊലയ്ക്കു കാരണമെന്ന് യുവതി പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കുഞ്ഞിനെ ചലനമറ്റ നിലയിൽ വീട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഡോക്ടർമാർ കുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് എടുത്ത് കുട്ടിയെ പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിന് വിധേയ ആക്കിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വായിലൂടെ ശ്വാസനാളിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കുത്തി നിറച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നാലെ പൊലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് യുവതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബെനീറ്റ മൊഴി നൽകി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kollam NewsKerala newschild deathകൊല്ലംമൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Trending News