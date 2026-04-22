Thrissur Explosion: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം; 4 പേരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല, തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് കളക്ടർ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 22, 2026, 03:12 PM IST
തൃശ്ശൂർ: വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തിൽ പെട്ട 4 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതേ അപകടത്തിൽപെട്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ തിരഞ്ഞു എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 9 മൃതദേഹങ്ങളിൽ 8 പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുത്തുവെന്നും ഒരാളുടെ ഡിഎൻഎ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഡിഎൻഎ ഫലം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഒരാളുടെ ഡിഎൻഎ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാ കണക്കുകളും ക്രോഡീകരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം തൃശ്ശൂരിലെ വെടിമരുന്ന് ദുരന്തം കനത്ത ചൂട് കാരണമല്ലെന്ന് പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ വിലയിരുത്തൽ. ഷോർട് സർക്യൂട്ട് സാധ്യതയിൽ ഉൾപ്പടെയാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടട്രേറ്റ് പരിശോധന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപകടകാരണം എന്താണ് എന്നതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാകും ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നതും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

