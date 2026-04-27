Thrissur Explosion: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് അപകടം: നാലുപേരുടെ മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മരണസംഖ്യ 17 ആയി

തൃശ്ശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിമരുന്ന് ശാലയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 17 ആയി ഉയർന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെ നാലുപേരുടെ മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ ഔദ്യോഗികമായി 17 ആയി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുതൂർക്കര അരങ്ങത്ത് വീട്ടിൽ ബാബുവിന്റെ മകൻ അഭിജിത്ത് (27), തൃശ്ശൂർ മനക്കൊടി സ്വദേശി വിഷ്ണു വിനോദ് (35), തൃശ്ശൂർ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി ഗിരീഷ് (42), തൃശ്ശൂർ തെക്കുംകര സ്വദേശി സുരേഷ് (50), എന്നിവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത്.
സ്ഫോടന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനാഫലം വന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ മരണകാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണത്തിന് സാധിക്കു. തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ഡിഎൻഎ പരിശോധനാ ഫലത്തിലൂടെയാണ് ഈ നാലുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയൽ സാധ്യമായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി സതീശനും മരിച്ചിരുന്നു. മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപകട കാരണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 21 നായിരുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അന്ന് തന്നെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
