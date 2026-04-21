  Thrissur Blast Death Toll: തൃശൂർ പടക്കപ്പുരയിലെ സ്ഫോടനം; മരണം 13 ആയി, പലരുടെയും നില ​ഗുരുതരം, അപകടം ആർഡിഒ അന്വേഷിക്കും

Thrissur Blast Death Toll: തൃശൂർ പടക്കപ്പുരയിലെ സ്ഫോടനം; മരണം 13 ആയി, പലരുടെയും നില ​ഗുരുതരം, അപകടം ആർഡിഒ അന്വേഷിക്കും

നിരവധി പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. തീ പൂർണമായും അണച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 21, 2026, 07:07 PM IST
  • മുണ്ടത്തിക്കോടുള്ള വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.
  • പിന്നീട് തുടർച്ചയായി പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

തൃശൂർ: തൃശൂർ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. 13 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പത്ത് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 5 മൃതദേഹങ്ങളും മൂന്നു പേരുടെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും ലഭിച്ചതായി തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ശിഖ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. 40ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമല്ല. അപകടത്തിൽ ശരീരഭാ​ഗങ്ങൾ ചിതറി തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. 

മുണ്ടത്തിക്കോടുള്ള വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. തീ പൂർണമായും അണച്ചതായാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കനത്ത പുകയാണ് ഉയരുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പൊട്ടാതെ കിടക്കുന്ന വെടിമരുന്ന് സാമ​ഗ്രികളാണ് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്. 

മെഡിക്കൽ കോളജിലും മറ്റുമായാണ് പരിക്കേറ്റവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെടിക്കെട്ടിന്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായ സതീഷിനുൾപ്പെടെ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. വയൽ ആയതിനാൽ ഇവിടേക്ക് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘത്തിന് പ്രവേശിക്കാൻ വഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമീപത്തെ മതിൽ തകർത്താണ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയത്. 

തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിനായി തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തേക്ക് സ്‌ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

അതേസമയം അപകടം സംബന്ധിച്ച് മജിസ്റ്റീരിയൽ തല അന്വേഷണത്തിന് കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകട കാരണവും അനന്തരഫലങ്ങളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റായ തൃശൂർ ആർഡിഒയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

