Thrissur Explosion: തൃശൂർ പടക്കപ്പുരയിലെ സ്ഫോടനം; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

50 ലക്ഷം രൂപയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 21, 2026, 07:49 PM IST
  • രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • തുക തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറും.

  1. CM Pinarayi Vijayan: തൃശ്ശൂരിലെ സ്ഫോടനവാർത്ത നടുക്കുന്നത്; ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Mangal Gochar 2026: മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ മഹാസംക്രമം! 4 രാശികൾക്ക് രാജയോഗം, സമ്പത്ത് നിറയും
6
Mangal Gochar 2026
Mangal Gochar 2026: മെയ് മാസത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ മഹാസംക്രമം! 4 രാശികൾക്ക് രാജയോഗം, സമ്പത്ത് നിറയും
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മകരം രാശിക്കാർ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
5
Aditya Mangal Rajyog 2026
Aditya Mangal Rajyog 2026: മെയ് പകുതിതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗത്തോടെ കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും
തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനത്തിൽ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുക തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറും. 

അതേസമയം, സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 13 ആയി. 13 പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതായാണ് വിവരം. അതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒരാൾ വെൻ്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്. അപകടത്തിൽ പെട്ടവരിലേറെയും മുണ്ടത്തിക്കോട് - കുണ്ടന്നൂർ സ്വദേശികളാണെന്നാണ് വിവരം. 

Also Read: Thrissur Blast Death Toll: തൃശൂർ പടക്കപ്പുരയിലെ സ്ഫോടനം; മരണം 13 ആയി, പലരുടെയും നില ​ഗുരുതരം, അപകടം ആർഡിഒ അന്വേഷിക്കും

ശരീരഭാ​ഗങ്ങൾ മൃതദേഹങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. അതേസമയം, മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. 

റോബോട്ടിക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുമെന്നാണ് ഫയർഫോഴ്‌സ്‌ മേധാവി നിതിൻ അഗർവാൾ അറിയിച്ചത്. റോബോട്ടിനെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എത്തിക്കുമെന്നും നിതിൻ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവിധ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയാകെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ചു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

