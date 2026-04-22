Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് ദുരന്തം; അപകട കാരണം കനത്ത ചൂടല്ലെന്ന് പെസോ

തൃശ്ശൂരിലെ സ്ഫോടനം ചൂട് മൂലമല്ലെന്ന് പെസോയുടെ വിലയിരുത്തൽ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 22, 2026, 03:24 PM IST
  • ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണമാണോ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്ന് ഉൾപ്പെടെ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
  • അതിനിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടട്രേറ്റ് പരിശോധന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിമരുന്ന് നിർമ്മാണശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം കനത്ത ചൂട് കാരണമല്ലെന്ന് പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ വിലയിരുത്തൽ. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണമാണോ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്ന് ഉൾപ്പെടെ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിനിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടട്രേറ്റ് പരിശോധന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാകും. വെടിക്കെട്ട് പുരയ്ക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യമായ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

അതേസമയം, അപകടത്തിൽ ചിന്നിച്ചിതറിയ ശരീര ഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പരിശോധന പൂർത്തിയായിരുന്നു. എഡിഎം പ്രാഥമിക തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കി. വെടിക്കെട്ട് പുരയുടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കുളത്തിലും പരിശോധന പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും ശരീരഭാ​ഗങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചില വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് സാമ്പിൾ എടുത്ത ശേഷം പോലീസ് നിർദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബാക്കി തീരുമാനം.

ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ 13 മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 13 പേർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ 5 പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണ്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

